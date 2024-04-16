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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 39%

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 39% Азербайджан в январе-марте этого года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9 млрд 696 млн долларов США.
Бизнес
16 апреля 2024 г. 15:16
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 39%

Азербайджан в январе-марте этого года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9 млрд 696 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 17,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

5 млрд 984 млн долларов внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а 3 млрд 712 млн долларов - на импорт. За последний год экспорт снизился на 22,7%, а импорт - на 7,9%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2 млрд 273 млн долларов, что на 38,7% меньше показателя того же периода прошлого года.

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Версия на английском языке Positive balance in Azerbaijan's foreign trade turnover down by 39%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 39 % azalıb

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