Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 8 раз

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократился на 9,24% - до 12 523,8 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В этот период импорт в страну сократился на 4,22%, составив 5 300,8 млн долларов, экспорт - на 12,60%, составив 7 223,0 млн долларов. В январе-августе текущего года во внешнеторговом обороте Азербайджана сложилось положительное сальдо в размере 1 922 млн долларов, что в 7,7 раза больше, чем в прошлом году.

Согласно отчету, за 8 месяцев Азербайджан осуществил торговые операции со 180 странами. За этот период в страну импортировано 7 061 наименование товаров, экспортировано 2 775 наименований товаров.