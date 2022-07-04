Почему в Азербайджане дорожают сигареты?

В последние дни в некоторых магазинах Баку ощущается дефицит сигарет. Покупатели считают, что это говорит о грядущем подорожании. По их мнению, дефицита табачных изделий в стране нет, однако продавцы убрали товар с прилавков и ждут повышения цен. Ряд мага

В последние дни в некоторых магазинах Баку ощущается дефицит сигарет. Покупатели считают, что это говорит о грядущем подорожании. По их мнению, дефицита табачных изделий в стране нет, однако продавцы убрали товар с прилавков и ждут повышения цен. Ряд магазинов уже поднял цены на 10 гяпиков по сравнению с предыдущими днями.

Report обратился по данному вопросу к председателю Ассоциация производителей и экспортеров табака Азербайджана Ровшану Шарифову, который признал незначительный рост цен, по большей части, в связи с российско-украинской войной: "Война создала проблемы с логистикой и оказала влияние на торговлю табачными изделиями".

С другой стороны, по его мнению, подорожанию способствуют некоторые дельцы, которые скупают наиболее популярные марки сигарет, а затем выставляют на продажу по более высоким ценам.

Член Милли Меджлиса Руфат Гулиев, в свое время являвшийся владельцем ведущего производителя сигарет страны - компании European Tabacco Baku, также видит причину подорожания в войне между Россией и Украиной: "Для производства сигарет необходимо 27 компонентов. Многие из них импортируются из Украины, а некоторые – из России. Естественно, что война создает большие проблемы. В настоящее время и в самой Украине имеются трудности в производстве табачных изделий. Заводы и фабрики там не могут нормально функционировать".

Менеджер по корпоративным связям и коммуникации представительства Japan Tobacco International в Азербайджане Айхан Шихлы считает, что рост цен связан с трудностями на рынке и является искусственным: "В настоящее время Sobranie, Winston и другие бренды, принадлежащие JTI, производятся по лицензии ЗАО Tabaterra. Сырье, необходимое для производства продукции, поставлялось с наших фабрик в Украине. Из-за войны с марта поставки осуществляются из других стран региона, в частности, из Турции. Вместе с нашим партнером Tabaterra мы мобилизовали все свои силы для полного восстановления цепочки поставок и производственного процесса. Это означает, что в ближайшее время трудности с обеспечением брендов JTI по всей стране будут полностью устранены".

Напомним, что за первые 4 месяца этого года Азербайджан закупил из-за рубежа 828 тонн курительного табака (содержащего или не содержащего заменителей табака) на сумму 12,1 млн долларов США. Это в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из Украины ввезено 83% всего объема импортных сигарет.