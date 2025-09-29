Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    PASHA Holding: Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства

• 29 сентября, 2025

    • 29 сентября, 2025
    PASHA Holding: Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства

    Единственным путем долгосрочного развития экономики Азербайджана является поддержка предпринимательства, в особенности технологического и инновационного.

    Как сообщает Report, такое мнение выразил заместитель генерального директора, член исполнительного комитета PASHA Holding Даянат Садуллаев, выступая на Пятом инновационном саммите INMerge, организованном PASHA Holding.

    Он отметил, что в холдинге действует Департамент макроэкономических исследований, который готовит прогнозы для руководства холдинга относительно ситуации в стране и регионе.

    "То, что мы видим: у нас не так много времени. Экономика основана на энергетических ресурсах, но нефть как товар теряет позиции - цены и спрос снижаются, добыча в стране падает. Другого пути у нас нет. Единственный путь развития экономики - это развитие предпринимательства в стране, в первую очередь технологического и инновационного. И правительство ясно это понимает - мы слышим это и в их выступлениях", - сказал Д.Садуллаев.

    По его словам, в PASHA Holding работает около 30 тысяч человек, и будущее корпорации напрямую связано с общей динамикой экономики страны.

    "Как крупнейшая корпорация, мы понимаем: для развития бизнеса нужна развитая экономика. Именно поэтому мы поддерживаем это направление. Наши расходы - это не слепые траты и не благотворительность. Мы видим ситуацию в цифрах и прогнозах глобальных и финансовых институтов. Поэтому мы поддерживаем эту политику, и поэтому мы здесь сегодня", - подчеркнул представитель PASHA Holding.

