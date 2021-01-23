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Пандемия сокращает разрыв между богатыми и бедными

Пандемия сокращает разрыв между богатыми и бедными Снижение неравенства началось еще в 2007 году, однако к 2020 году оно оказалось более значительным
Бизнес
23 января 2021 г. 14:01
Пандемия сокращает разрыв между богатыми и бедными

Пандемия коронавируса непропорционально сильно поразила государства с высоким уровнем дохода на душу населения, поэтому разрыв между бедными и богатыми сократился.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследования своих аналитиков.

Отмечается, что снижение неравенства началось еще в 2007 году, однако к 2020 году оно оказалось более значительным. "Это больше говорит нам об ужасной неспособности многих западных правительств защитить своих граждан, чем об успехах более бедных стран. Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран", — отметило Bloomberg.

Они приводят в пример США, где в Штатах с более высоким доходом на душу населения в среднем оказалось наибольшее количество погибших от пандемии. Помимо этого, аналитики отмечают, что государства, которые решили не вводить жесткий карантин в надежде защитить свою экономику, не получили особой выгоды.

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