Основатель Amazon решил построить яхту за 500 млн долларов

Предполагается, что судно станет одной из самых больших парусных яхт, когда-либо построенных в Нидерландах

Основатель компании Amazon решил купить яхту, строительство которой оценивается в более чем 500 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloombreg со ссылкой на информированные источники.

Длина яхты составит 127 метров, на ней будет несколько палуб и три большие мачты, указано в сообщении. Кроме того, к ней будет приставлена вспомогательная яхта с вертолетной площадкой. Предполагается, что судно станет одной из самых больших парусных яхт, когда-либо построенных в Нидерландах.

Представитель производителя Oceanco, ответственного от судна, отказался комментировать агентству данную информацию.

Ранее Безос в четвертый раз подряд возглавил список богатейших людей планеты по версии Forbes, его состояние оценивается в 177 млрд долларов США. До этого он сообщил, что в третьем квартале 2021 года намерен покинуть пост генерального директора компании Amazon.