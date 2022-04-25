Орхан Мамедов рассказал о механизмах поддержки предпринимательства

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики формирует повестку стратегической деятельности совместно с предпринимателями, изучает их нужды и критерии развития.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики формирует повестку стратегической деятельности совместно с предпринимателями, изучает их нужды и критерии развития.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", которая прошла в Баку и была посвящена "Дню предпринимателей".

"В этих целях с привлечением внутренних ресурсов и профессиональных компаний регулярно проводятся опросы на различные темы, анализируются поступающие от предпринимателей обращения, проводятся отраслевые встречи и различные круглые столы", - сказал О.Мамедов.

Он отметил, что по указанным направлениям за минувший период были осуществлены механизмы поддержки: "Среди них, в частности, можно отметить поддержку изучения внутреннего рынка, выдачу грантов по научным, исследовательским программам, программам поддержки и инноваций. В двух различных регионах нашей страны функционируют "Дома МСП", предоставляющие услуги по системе "одно окно". Сейчас в 31 городе и районе страны функционирует сеть друзей МСП, оказывающей всестороннюю госпомощь в создании субъектов предпринимательства и развитии имеющихся МСП".