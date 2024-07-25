KOBİA: Между Азербайджаном и Катаром начинается новый этап развития экономических и деловых связей

Соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное между катарской Al Baladi Holdings и учрежденной в ОАЭ с азербайджанскими инвестициями компанией Green Capital Management, открывает новый этап в развитии экономических и деловых связей между двумя стра

Соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное между катарской Al Baladi Holding и Green Capital Management, компанией учрежденной в ОАЭ с азербайджанскими инвестициями, открывает новый этап в развитии экономических и деловых связей между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов заявил на проходящем в Баку мероприятии "Катар для всего мира".

По его словам, данное соглашение, включающее в себя создание катарских франшиз в Азербайджане, является важным шагом с точки зрения углубления экономических связей между Азербайджаном и Катаром.

Отметим, что в соответствии с соглашением в Баку планируется открытие популярных ресторанов Go Crispy и Tea Time. В открытие сетей в Баку будет инвестировано около 5 млн долларов США, что поспособствует созданию новых рабочих мест.