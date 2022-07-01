Общая стоимость поступивших в Azexport заказов превысила 3 млрд долларов

Портал Azexport с января 2017 года до конца мая 2022 года (за 65 месяцев) принял заказы на сумму 3 040 миллионов долларов США из 145 стран.

Портал Azexport с января 2017 года до конца мая 2022 года (за 65 месяцев) принял заказы на сумму 3 040 миллионов долларов США из 145 стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском номере "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно отчету, 215 миллионов долларов США пришлось на январь-май 2022 года, 52,3 миллиона долларов - на май. Соответственно, это больше на 20,7 млн долларов или 10,65% в годовом, и на 22,2 млн долларов или 73,75% - в месячном сравнении.

В мае в экспортных заказах преобладали яблочный сок, гранатовый концентрат, помидоры, медицинская марля, хлопковое семя, подсолнечное масло, кукурузное масло, пшеничные отруби, куриное мясо, корень солодки, кирпич (строительный материал) и т.д. продукты.