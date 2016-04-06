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    Общая стоимость налоговых льгот в Азербайджане составила 3 млрд. манатов

    Замминистра: Общий объем льгот по 18%-ному НДС на импорт муки составил 50 млн. манатов

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Представители шоу-бизнеса, доходы которых со свадеб в течение года составляют несколько тысяч манатов, к концу года платят налоги в размере 40-50 манатов". Как передает Report, об этом сказал на организованном для журналистов Дне открытых дверей замминистра налогов Сахиб Алекперов.

    С.Алекперов отметил, что у большинства представителей шоу-бизнеса нет даже ИНН.

    "Общий объем льгот по 18%-ному НДС на импорт муки составил 50 млн. манатов. В целом, после введения налоговых льгот их общая стоимость составила 3 млрд. манатов", - отметил замминистра. 

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