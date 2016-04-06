Общая стоимость налоговых льгот в Азербайджане составила 3 млрд. манатов

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Представители шоу-бизнеса, доходы которых со свадеб в течение года составляют несколько тысяч манатов, к концу года платят налоги в размере 40-50 манатов". Как передает Report, об этом сказал на организованном для журналистов Дне открытых дверей замминистра налогов Сахиб Алекперов.

С.Алекперов отметил, что у большинства представителей шоу-бизнеса нет даже ИНН.

"Общий объем льгот по 18%-ному НДС на импорт муки составил 50 млн. манатов. В целом, после введения налоговых льгот их общая стоимость составила 3 млрд. манатов", - отметил замминистра.