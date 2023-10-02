Оборот розничной торговли в Баку увеличился почти на 4%

В январе-августе этого года объем торгового оборота в Баку составил 20 млрд 372,8 млн манатов.

В январе-августе этого года объем торгового оборота в Баку составил 20 млрд 372,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Сообщается, что это на 3,7% больше, чем за 8 месяцев 2022 года.

Стоимость проданных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого гола и составила 11 млрд 262,4 млн манатов, а объем непродовольственных товаров увеличился на 5,2% и составил 9 млрд 110,4 млн манатов.