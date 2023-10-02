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Оборот розничной торговли в Баку увеличился почти на 4%

Оборот розничной торговли в Баку увеличился почти на 4% В январе-августе этого года объем торгового оборота в Баку составил 20 млрд 372,8 млн манатов.
Бизнес
2 октября 2023 г. 13:50
Оборот розничной торговли в Баку увеличился почти на 4%

В январе-августе этого года объем торгового оборота в Баку составил 20 млрд 372,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Сообщается, что это на 3,7% больше, чем за 8 месяцев 2022 года.

Стоимость проданных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого гола и составила 11 млрд 262,4 млн манатов, а объем непродовольственных товаров увеличился на 5,2% и составил 9 млрд 110,4 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

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