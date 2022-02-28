Обнародованы показатели экспорта за январь

В январе 2022 года экспорт Азербайджана составил 3,1 млрд долларов США, ненефтяной экспорт - 232,2 млн долларов США. Ненефтяной экспорт по сравнению с первым месяцем 2021 года увеличился на 86,2 млн долларов США, или на 59%.

В январе 2022 года экспорт Азербайджана составил 3,1 млрд долларов США, а ненефтяной экспорт - 232,2 млн долларов США. Ненефтяной экспорт по сравнению с первым месяцем 2021 года увеличился на 86,2 млн долларов США, или на 59%.

Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, за январь 2022 года объем производства плодоовощной продукции увеличился на 15,8 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 52,8 млн долларов США. За год экспорт продукции химической промышленности увеличился в 9,3 раза, алюминия и изделий из него - на 56,5 %, хлопкового волокна - на 56,4 %, хлопчатобумажной пряжи - на 34,5 %, сахара - на 24,1 %, черных металлов и изделий из них - на 10,2%.

В период продолжения процесса нормализации в январе 2022 года экспорт продуктов питания увеличился на 31% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составил 60,2 млн долларов США, а непродовольственных товаров - на 71,9% и составил 172 млн долларов США.

В списке стран, которые в январе 2022 года экспортировали больше всего товаров ненефтяного сектора, на первое место поднялась Российская Федерация (71,1 млн долларов США). Турция заняла второе место в этом списке (70,6 млн долларов США), Грузия - третье (14,5 млн долларов США).

В январе 2022 года в списке экспортируемых товаров ненефтяного сектора на первом месте оказался очищенный от семян хлопок (22,2 млн долларов США), на втором - хурма (17,1 млн долларов США) и на третьем - лесные орехи (15,9 млн долларов США).