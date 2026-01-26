Джаббаров: Взаимные инвестиции Израиля и Азербайджана составляют порядка $600 млн

Объем взаимных инвестиций в экономики Израиля и Азербайджана составляет порядка $600 млн.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на азербайджано-израильском бизнес-форуме в Баку.

"Отношения между Азербайджаном и Израилем в 2025 году последовательно развивались. Наше сотрудничество подкреплено соглашениями о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также об избежание двойного налогообложения, что формирует прочную правовую основу для расширения деловых связей. На сегодняшний день в Азербайджане действуют 130 коммерческих структур с израильским капиталом. Объем взаимных инвестиций в экономики наших стран составляет порядка $600 млн", - сказал Джаббаров.

По его словам страны выстроили прочное партнерство в широком спектре областей.

"Ярким примером является соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное и реализуемое между Азербайджанской инвестиционной компанией и израильской стороной. В рамках данного механизма Азербайджан осуществляет инвестиции, направленные на расширение технологических и деловых связей с акцентом на энергетику, здравоохранение, кибербезопасность, промышленность и образование", - сказал Джаббаров.

Он добавил, что энергетический сектор является одним из ключевых направлений взаимодействия между Азербайджаном и Израилем.

"Азербайджан выступает не только в роли поставщика, но и значимого инвестора в энергетическом секторе Израиля. На сегодняшний день азербайджанская сторона получила лицензии на разведку газа в исключительной экономической зоне Израиля в партнерстве с компаниями BP и NewMed и является оператором разведочного этапа", - отметил министр.

По его словам, фармацевтическая отрасль является еще одним направлением, в котором израильские компании продолжают реализацию своих проектов в Азербайджане.

"Продолжается работа по расширению сотрудничества в сфере управления водными ресурсами и использования альтернативных источников воды. Параллельно ведутся переговоры по повышению эффективности водопользования в сельском хозяйстве и реализации сопутствующих производственных инициатив. Среди компаний, с которыми выстроено успешное взаимодействие, можно отметить Mekorot и Paide", - сказал он.

Он также отметил, что израильско-азербайджанская торгово-промышленная палата функционирует как эффективная бизнес-платформа, нацеленная на развитие деловых связей и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.