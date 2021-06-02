Nissan инвестирует в два завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей

Заводы начнут работу в 2024 году и смогут поставлять до 700 тыс. аккумуляторов в год

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. инвестирует свыше 200 млрд иен (1,8 млрд долларов США) в строительство двух заводов, которые будут выпускать аккумуляторы для электромобилей, в Великобритании и Японии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило издание Nikkei.

Предприятия будут находиться под управлением китайской Envision AESC, которая сейчас является поставщиком батарей для японской компании. Nissan владеет 20-процентной долей в этой компании, которая входит в топ-10 мировых производителей аккумуляторов для электромобилей.

Ожидается, что заводы начнут работу в 2024 году и смогут поставлять до 700 тыс. аккумуляторов в год. Все батареи будут поставляться альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ранее Financial Times писала о том, что японский автопроизводитель находится на продвинутой стадии переговоров с правительством Великобритании о постройке завода по производству аккумуляторов для электромобилей мощностью 200 тыс. единиц в год.

Новое производство планируется расположить на существующем заводе Nissan в Сандерленде. Оно станет самым большим хабом компании по выпуску оборудования для электромобилей за пределами Японии.

По данным FT, объявление о начале строительства завода запланировано на лето этого года и должно быть сделано до начала конференции ООН по изменению климата, которая пройдет под председательством Великобритании.