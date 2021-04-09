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Nike добилась отзыва "сатанинских кроссовок" 

Nike добилась отзыва "сатанинских кроссовок"  Американская компания Nike урегулировала судебный спор с производителем "сатанинских кроссовок" MSCHF Product Studio и добилась их отзыва путем выкупа у потребителей.
Бизнес
9 апреля 2021 г. 04:53
Nike добилась отзыва сатанинских кроссовок 

Американская компания Nike урегулировала судебный спор с производителем "сатанинских кроссовок" MSCHF Product Studio и добилась их отзыва путем выкупа у потребителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг портал Business Insider.

По его данным, MSCHF согласилась по розничной цене выкупить проданную потребителям обувь, которая представляет собой несанкционированную модификацию модели Nike Air Max 97. "Если покупатели... хотят вернуть обувь, то они могут это сделать при полном возмещении ее стоимости", - цитирует портал заявление Nike. Производитель спортивного инвентаря получит денежную компенсацию, ее сумма не уточняется.

MSCHF в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) выпустила кроссовки с подвеской в форме пентаграммы и надписью "Luke 10:18", отсылающей к 18-му стиху десятой главы Евангелия от Луки о низвержении сатаны с небес. Как утверждает компания, в платформе каждой из 666 выпущенных пар обуви содержится капля человеческой крови. Цена одной пары - больше 1 тыс долларов США.

Nike обратилась в федеральный суд Нью-Йорка c требованием прекратить продажу этих кроссовок и обязать MSCHF компенсировать убытки и моральный ущерб. Суд удовлетворил требование, но производитель заявил, что вердикт оказался запоздалым, так как вся партия была распродана.

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