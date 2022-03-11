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Nestle прекратит поставки в Россию кофе Nespresso

Nestle прекратит поставки в Россию кофе Nespresso Швейцарская компания Nestle заявила о прекращении поставок в Россию продукции, которая не является жизненно важной. Среди них кофе Nespresso и натуральная минеральная вода S.Pellegrino.
Бизнес
11 марта 2022 г. 18:53
Nestle прекратит поставки в Россию кофе Nespresso

Швейцарская компания Nestle заявила о прекращении поставок в Россию продукции, которая не является жизненно важной. Среди них кофе Nespresso и натуральная минеральная вода S.Pellegrino.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Вчера компания заявила о том, что не будет далее инвестировать в Россию.

Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов питания. Бренды компании производят растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику. Nestle принадлежат марки KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие.

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