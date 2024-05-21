В Губе проходит II Межрегиональный форум Азербайджан-Узбекистан

В Губе стартовал II Межрегиональный форум Азербайджан-Узбекистан, посвященный обсуждению возможностей расширения сотрудничества между регионами по различным направлениям.

В Губе стартовал II Межрегиональный форум Азербайджан-Узбекистан, посвященный обсуждению возможностей расширения сотрудничества между регионами по различным направлениям.

Как сообщает Report, форум организован Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке министерства экономики Азербайджана и министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

На форуме с участием представителей государственных структур и частного сектора обеих стран состоятся презентации о деловом климате стран, инвестиционных проектах. В рамках мероприятия пройдет 4-ое заседание Азербайджано-узбекского делового совета, а также планируется подписание ряда двусторонних документов.

I Межрегиональный форум Азербайджан-Узбекистан прошел в феврале прошлого года в столице Узбекистана Ташкенте.