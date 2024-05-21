О нас

Баку и Ташкент в июле проведут 13-ое заседание межправкомиссии

Баку и Ташкент в июле проведут 13-ое заседание межправкомиссии Следующее, 13-ое заседание азербайджано-узбекской совместной межправкомиссии (МПК) состоится в июле текущего года.
Бизнес
21 мая 2024 г. 12:00
Баку и Ташкент в июле проведут 13-ое заседание межправкомиссии

Очередное 13-ое заседание азербайджано-узбекской совместной межправкомиссии (МПК) состоится в июле этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Сегодня мы проводим в Губе 2-ой азербайджано-узбекский бизнес-форум, который нацелен на развитие связей между деловыми кругами двух стран. Однако, это далеко не последнее подобное мероприятие между двумя странами, запланированное на этот год. В июле состоится очередное заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии",- сказал Абдуллаев.

Он также заявил, что в августе запланирован визит в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева, который еще больше сблизит две страны и расширит сотрудничество.

Напомним, что 12-ое заседание азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии состоялось в Шуше в 2023 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku, Tashkent to hold 13th intergovernmental commission meeting in July

Самое важное

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
19 мая 2024 г. 14:28
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
19 мая 2024 г. 14:19
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
19 мая 2024 г. 14:17
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
19 мая 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi