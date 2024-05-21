Баку и Ташкент в июле проведут 13-ое заседание межправкомиссии

Следующее, 13-ое заседание азербайджано-узбекской совместной межправкомиссии (МПК) состоится в июле текущего года.

Очередное 13-ое заседание азербайджано-узбекской совместной межправкомиссии (МПК) состоится в июле этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Сегодня мы проводим в Губе 2-ой азербайджано-узбекский бизнес-форум, который нацелен на развитие связей между деловыми кругами двух стран. Однако, это далеко не последнее подобное мероприятие между двумя странами, запланированное на этот год. В июле состоится очередное заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии",- сказал Абдуллаев.

Он также заявил, что в августе запланирован визит в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева, который еще больше сблизит две страны и расширит сотрудничество.

Напомним, что 12-ое заседание азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии состоялось в Шуше в 2023 году.