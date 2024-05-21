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Микаил Джаббаров: Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей

Микаил Джаббаров: Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей.
Бизнес
21 мая 2024 г. 13:07
Микаил Джаббаров: Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей

Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на II Межрегиональном форуме Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"Нас ждут на этом рынке, мы говорим на одном языке в плане подходов к регуляторной среде. Узбекистан - одна из немногих стран, где мы уверенно продвигаем азербайджанский бизнес. Между двумя странами создан совместный фонд с капиталом в 500 млн долларов США. В настоящее время рассматриваются 10 потенциальных проектов", - сказал министр.

M.Джаббаров отметил, что в ближайшее время планируется запуск совместного с узбекской стороной крупного предприятия, которое на начальном этапе обеспечит более 400 рабочих мест на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Министр также призвал присмотреться к возможностям, которые предоставляет свободная экономическая зона "Алят".

"С точки зрения регулирования и инфраструктуры, это самый удобный и современный формат в регионе.
В этом контексте я хотел бы упомянуть промышленные парки, расположенные на освобожденных территориях. Агдамский промышленный парк стал вторым в стране по количеству резидентов. На данный момент в парке 27 резидентов, работают три предприятия и в ближайшие месяцы ожидается начало работы еще нескольких", отметил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Uzbekistan has become important market for Azerbaijani entrepreneurs
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Özbəkistan Azərbaycan sahibkarları üçün vacib bazara çevrilib"

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