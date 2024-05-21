Микаил Джаббаров: Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей

Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на II Межрегиональном форуме Азербайджан-Узбекистан в Губе.
"Нас ждут на этом рынке, мы говорим на одном языке в плане подходов к регуляторной среде. Узбекистан - одна из немногих стран, где мы уверенно продвигаем азербайджанский бизнес. Между двумя странами создан совместный фонд с капиталом в 500 млн долларов США. В настоящее время рассматриваются 10 потенциальных проектов", - сказал министр.
M.Джаббаров отметил, что в ближайшее время планируется запуск совместного с узбекской стороной крупного предприятия, которое на начальном этапе обеспечит более 400 рабочих мест на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Министр также призвал присмотреться к возможностям, которые предоставляет свободная экономическая зона "Алят".
"С точки зрения регулирования и инфраструктуры, это самый удобный и современный формат в регионе.
В этом контексте я хотел бы упомянуть промышленные парки, расположенные на освобожденных территориях. Агдамский промышленный парк стал вторым в стране по количеству резидентов. На данный момент в парке 27 резидентов, работают три предприятия и в ближайшие месяцы ожидается начало работы еще нескольких", отметил министр.