Микаил Джаббаров: Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей

Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей.

Узбекистан стал важным рынком для азербайджанских предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на II Межрегиональном форуме Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"Нас ждут на этом рынке, мы говорим на одном языке в плане подходов к регуляторной среде. Узбекистан - одна из немногих стран, где мы уверенно продвигаем азербайджанский бизнес. Между двумя странами создан совместный фонд с капиталом в 500 млн долларов США. В настоящее время рассматриваются 10 потенциальных проектов", - сказал министр.

M.Джаббаров отметил, что в ближайшее время планируется запуск совместного с узбекской стороной крупного предприятия, которое на начальном этапе обеспечит более 400 рабочих мест на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Министр также призвал присмотреться к возможностям, которые предоставляет свободная экономическая зона "Алят".

"С точки зрения регулирования и инфраструктуры, это самый удобный и современный формат в регионе.

В этом контексте я хотел бы упомянуть промышленные парки, расположенные на освобожденных территориях. Агдамский промышленный парк стал вторым в стране по количеству резидентов. На данный момент в парке 27 резидентов, работают три предприятия и в ближайшие месяцы ожидается начало работы еще нескольких", отметил министр.