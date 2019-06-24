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Эксперт: "Необходимо усовершенствовать механизм социальных выплат физических лиц"

"Необходимо усовершенствовать механизм социальных выплат физлиц"

Повышение минимальной и, соответственно, рост среднемесячной зарплаты вновь делают актуальным вопрос усовершенствования механизма социальных выплат физических лиц.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report, заявил эксперт-экономист Вюгар Байрамов в эфире Общественного телевидения.

По его словам, наряду с претворением в жизнь собственно социального пакета есть также необходимость в осуществлении ряда изменений в соответствии с философией социального пакета.

"Особенно актуальным становится изменение правил подсчёта социальных выплат малых и средних предпринимателей, то есть физических лиц с ИНН. С ростом минимальной зарплаты конечно же будет наблюдаться и рост социальных выплат. Поэтому нужно уменьшить или же ликвидировать связь между размерами соцвыплат и суммой минимальной зарплаты, чтобы повышение последней не создавало дополнительных расходов для граждан иных категорий и физических лиц", - заявил В.Байрамов.

Эксперт также затронул вопрос пересмотра и расширения потребительской корзины.

"Есть также необходимость в пересмотре и, разумеется, расширении потребительской корзины. Если принять во внимание рост потребления, нужно пересмотреть долю продуктов в составе корзины, привести её в соответствие с современными требованиями и вызовами, а также пополнить состав корзины новыми услугами", - заключил В.Байрамов.

Фикрет Долуханов

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