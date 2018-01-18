Ненефтяной экспорт Азербайджана превысил 1,5 млрд долларов в прошлом году

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Экспорт по ненефтяному сектору в Азербайджане в 2017 году составил 1,538 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском обзоре Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, в 2017 году экспорт ненефтяных товаров увеличился на 2% по сравнению с 2016 годом. В течение указанного периода в экспортных операциях участвовало 1 923 субъекта. По данным Государственного таможенного комитета (ГТК), наибольший объем ненефтяного экспорта в стоимостном выражении пришелся на Россию (553 млн долларов).

Первое место в структуре ненефтяного экспорта заняли помидоры (156,1 млн долларов). На втором месте в этом списке – золото (125,4 млн долларов), на третьем – очищенный фундук (114,5 млн долларов).

В декабре прошлого года 457 субъектов ненефтяного сектора произвели экспортные операции на 151,7 млн долларов.

Перечень экспортных товаров в отчетном году увеличился на 9%.