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Названо число аннулированных тендеров и котировочных заявок в Азербайджане

Названо число аннулированных тендеров и котировочных заявок в Азербайджане При закупках, проведенных на конкурсной основе в 2020 году, экономия госсредств составила 8,03% по сравнению с предполагаемой ценой
Бизнес
16 апреля 2021 г. 12:14
Названо число аннулированных тендеров и котировочных заявок в Азербайджане

15 апреля 2021 года Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела онлайн-встречу на тему "Процедуры закупок: обеспечение конкурентоспособности и эффективности" с участием ответственных за закупки уполномоченных представителей госпредприятий и организаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

На мероприятии было отмечено, что при закупках, проведенных на конкурсной основе в 2020 году, экономия государственных средств составила 8,03% по сравнению с предполагаемой ценой. Это на 12,8% больше, чем в 2019 году. Из-за выявленных нарушений в 230 проведенных тендерах и 1 061 котировочной заявке результаты были аннулированы Госслужбой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Отметим, что онлайн-встреча с участием более 70 специалистов закупочных организаций была организована с целью более эффективного и экономного использования государственных средств, строгого соблюдения требований законодательства в области госзакупок, повышения уровня квалификации и теоретических знаний специалистов.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə ləğv edilən tenderlərin və kotirovka sorğularının sayı açıqlandı

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