Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi

Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi 28 марта запустит в продажу свой первый электромобиль седан SU7.

Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi 28 марта запустит в продажу свой первый электромобиль седан SU7.

Как передает Report, об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь на своей странице в социальной сети Weibo.

Согласно информации, опубликованной Лэй Цзюнем, официальный запуск электромобиля в продажу начнется 28 марта, заказы будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах Китая. Протестировать электрокар можно будет с 25 марта. Компания пока не раскрывает цену автомобиля, однако ранее Лэй Цзюнь отмечал, что у SU7 мало конкурентов за 500 тысяч юаней (около 70 тысяч долларов).

"Если вы хотите автомобиль и при этом хотите получить самые передовые интеллектуальные технологии, а также изумительные ощущения при вождении, уверен, что SU7 от Xiaomi станет вашим первым выбором", - написал Лэй Цзюнь.