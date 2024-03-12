О нас

Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi

Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi 28 марта запустит в продажу свой первый электромобиль седан SU7.
Бизнес
12 марта 2024 г. 07:29
Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi

Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi 28 марта запустит в продажу свой первый электромобиль седан SU7.

Как передает Report, об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь на своей странице в социальной сети Weibo.

Согласно информации, опубликованной Лэй Цзюнем, официальный запуск электромобиля в продажу начнется 28 марта, заказы будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах Китая. Протестировать электрокар можно будет с 25 марта. Компания пока не раскрывает цену автомобиля, однако ранее Лэй Цзюнь отмечал, что у SU7 мало конкурентов за 500 тысяч юаней (около 70 тысяч долларов).

"Если вы хотите автомобиль и при этом хотите получить самые передовые интеллектуальные технологии, а также изумительные ощущения при вождении, уверен, что SU7 от Xiaomi станет вашим первым выбором", - написал Лэй Цзюнь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке China's Xiaomi to start deliveries of its first EV model, shares soar

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi