​MÜSİAD проведет в Азербайджане международный бизнес-форум

При организации Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в 2021 году в Азербайджане пройдет международный бизнес-форум.

Как передает Report, об этом сегодня на встрече с журналистами в Баку сказал председатель Правления MÜSİAD-Азербайджан Абдуррахман Узун.

По его словам, такое выдающееся мероприятие прошло в этом году в Боснии с участием около тысячу человек.

"Форум в следующем году пройдет в Турции, в 2021 году в Азербайджане. На мероприятиях ожидается участие порядка тысячу человек", - сказал Узун.

Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) была основана 9 мая 1990 года в Стамбуле. У Ассоциации, которая имеет 86 офисов в Турции и 222 офиса в 92 странах мира, более 12 тысяч членов.

Отдел ассоциации в Азербайджане действует с 1 января 2018 года.