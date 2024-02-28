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Москва и Баку подписали ряд документов на российско-азербайджанском форуме

Москва и Баку подписали ряд документов на российско-азербайджанском форуме На полях XII российско-азербайджанского межрегионального форума в Минеральных водах подписаны ряд двусторонних документов (меморандумов и соглашения об инвестиционном сотрудничестве) .
Бизнес
28 февраля 2024 г. 18:32
Москва и Баку подписали ряд документов на российско-азербайджанском форуме

На полях XII российско-азербайджанского межрегионального форума в Минеральных водах подписаны ряд двусторонних документов (меморандумов и соглашения об инвестиционном сотрудничестве) .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания прошла при участии вице-премьеров двух стран Шахина Мустафаева и Алексея Оверчука по итогам пленарного заседания.

Среди подписанных документов соглашения между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и союзом "Торгово-промышленная палата Ставропольского края", АО "Кавказ.РФ" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, "О сотрудничестве между правительством Астраханской области и исполнительной властью Наримановского района Баку" и "О сотрудничестве между Азербайджано-российским деловым советом и Союзом торгово-промышленных палат Ставропольского края", Меморандумы о намерениях по инвестиционному проекту строительства тепличного комплекса по производству овощной продукции, о намерениях по инвестиционному проекту создания санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест, о намерениях по инвестиционному проекту строительства санатория "Русель".

Межрегиональные форумы России и Азербайджана, организованные по инициативе глав двух государств, проходят с 2009 года и помогают устанавливать новые связи между регионами двух стран, обсуждать совместные перспективные проекты. Первый форум состоялся в Баку, в разные годы мероприятие также принимали российские города Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, азербайджанская Габала. 11-й форум прошел в Баку. По его итогам были подписаны несколько двусторонних документов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumunda Moskva və Bakı bir sıra sənədlər imzalayıblar

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