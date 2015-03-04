Посол: Иран готов возобновить морское сообщение между Энзели и Баку

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Иран готов возобновить морское сообщение между Энзели и Баку". Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, комментируя итоги визита главы Свободной торговой зоны Энзели Резы Масрура в Азербайджан на прошлой неделе.

По его словам, визит был плодотворным. В ходе него обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе вопрос открытия морского сообщения. "Иран готов возобновить морское сообщение между Энзели и Баку", - добавил посол.

Мохсен Пак Айин также отметил, что азербайджанские инвесторы могли бы осуществлять свою работу в рамках Свободной торговой зоны Энзели, не предусматривающей налоги и сборы на сырье.

"В 2013 году через эту торговую зону Иран экспортировал 258 000 тонн грузов на сумму 142 млн. долларов, что на 95% больше, чем в предыдущем году. Большая часть из них была направлена на Кавказ, Восточную Европу, Латинскую и Северную Америку. Приглашаю азербайджанских инвесторов работать в этой торговой зоне", - заявил посол.