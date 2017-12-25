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    Министр: Россия занимает первое место в ненефтяном импорте Азербайджана

    В этом году Россия занимает третье место среди основных торговых партнеров Азербайджана
    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась расширенное заседание азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов.

    Как сообщает Report, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в своем выступлении отметил, что по-прежнему существует большой потенциал для развития экономических отношений.

    "Отношения развиваются по всем направлениям, расширяется сотрудничество в гуманитарной сфере, растет товарооборот между двумя странами, Россия является третьим по величине ключевым торговым партнером Азербайджана и занимает первое место в ненефтяном импорте страны", - добавил он.

    Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сказал, что инвестиции российских компаний в Азербайджан в этом году составили 1,5 млрд долларов. 

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