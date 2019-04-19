​Министр: Иран инвестировал в экономику Азербайджана 3,4 млрд долларов

Министр экономики, сопредседатель государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным сферам между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с министром промышленности, рудников и торговли соседней страны Резой Рахмани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По словам министра экономики Азербайджана Ш.Мустафаева, в стране зарегистрировано более 1 000 иранских компаний. Объем инвестиций Ирана в экономику Азербайджана составляет 3,4 млрд долларов.

Кроме того, в рамках совместных проектов успешно функционирует автомобильный завод в Нефтчалинском промышленном квартале. В 2018 году на заводе было произведено более 1 000 автомобилей, а в первом квартале этого года было выпущено и продано 360 автомобилей.

Мустафаев отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 74%. За первые два месяца 2019 года этот показатель вырос в 4,5 раза.