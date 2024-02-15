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Министерство: Один из национальных приоритетов - стать страной зеленого роста

Министерство: Один из национальных приоритетов - стать страной зеленого роста
Бизнес
15 февраля 2024 г. 12:07
Министерство: Один из национальных приоритетов - стать страной зеленого роста

Один из 5 национальных приоритетов в Азербайджане связан с тем, чтобы стать страной зеленого роста.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела министерства экономики Гусейн Гусейнов заявил на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку.

Он отметил, что к 2026 году доля возобновляемых источников в общем производстве электроэнергии должна увеличиться с 17% до 24%.

"Доведение этого показателя до 30% в 2030 году является одним из основных приоритетов стратегии социально-экономического развития. Мы определили наши стратегические документы и цели в направлении зеленого роста и зеленой экономики. В числе приоритетов теперь ускорение процесса реализации поставленных целей. Думаю, что эти вопросы будут в центре внимания как в рамках COP-29, так и при реализации плана действий на год зеленого роста", - сказал Гусейнов.

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Версия на английском языке Ministry: Turning into country of green growth among Azerbaijan's national priorities
Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "5 milli prioritetdən biri "yaşıl artım" ölkəsi olmaqdır"

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