​Министерство экономики: В Азербайджане мука и хлеб дешевле, чем в соседних странах

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане новые цены на муку значительно дешевле, чем в соседних странах.

Об этом сообщили Report в министерстве экономики.

По информации, в соседней Грузии розничная цена за мешок муки высшего сорта весом 50 кг составляет 31-32 маната, в Турции - 30-33 маната: "Что касается цены на хлеб, в настоящее время в Азербайджане хлеб из муки высшего сорта весом 500 г стоит 30 гяпиков. В Грузии розничная цена хлеба из муки высшего сорта весом 500 г составляет 50-70 гяпиков, в Турции - 1.10-1.20 манатов, в России - 60-80 гяпиков".

Отметим, что в целях усиления социальной защиты населения и в особенности малообеспеченных семей из-за колебаний курса маната, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, с 15 января 2016 года импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба освобождаются от уплаты НДС. В результате этого на территории страны розничная стоимость одного мешка муки весом 50 кг формируется в пределах 23-24 манатов.