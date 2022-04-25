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Микаил Джаббаров: У нас нет рисков, связанных с обменным курсом и цепочкой создания стоимости

Микаил Джаббаров: У нас нет рисков, связанных с обменным курсом и цепочкой создания стоимости "Риски, связанные с курсом национальной валюты и падением цепочки создания стоимости, с которыми мы сталкивались в последние годы по разным причинам, в Азербайджане больше не существуют".
Бизнес
25 апреля 2022 г. 12:03
Микаил Джаббаров: У нас нет рисков, связанных с обменным курсом и цепочкой создания стоимости

"Риски, связанные с курсом национальной валюты и падением цепочки создания стоимости, с которыми мы сталкивались в последние годы по разным причинам, в Азербайджане больше не существуют".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции "Роль предпринимательства в экономическом развитии" в Баку, посвященной Дню предпринимателя.

По его словам, в результате принятых мер влияние этих рисков на экономику Азербайджана было предотвращено.

"Успешные изменения в нашей стране в области промышленных парков, свободных экономических зон, деятельности соответствующих государственных структур, "зеленых коридоров" на таможне, трудового и налогового законодательства на сегодняшний день повышают интерес не только для местных предпринимателей, но и за рубежом. Мы готовы оказать необходимую поддержку в этом направлении", - сказал министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan faces no risks related to exchange rate and value chain
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Məzənnə və dəyər zənciri ilə bağlı risklərimiz yoxdur"

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