Микаил Джаббаров: У нас нет рисков, связанных с обменным курсом и цепочкой создания стоимости

"Риски, связанные с курсом национальной валюты и падением цепочки создания стоимости, с которыми мы сталкивались в последние годы по разным причинам, в Азербайджане больше не существуют".

"Риски, связанные с курсом национальной валюты и падением цепочки создания стоимости, с которыми мы сталкивались в последние годы по разным причинам, в Азербайджане больше не существуют".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции "Роль предпринимательства в экономическом развитии" в Баку, посвященной Дню предпринимателя.

По его словам, в результате принятых мер влияние этих рисков на экономику Азербайджана было предотвращено.

"Успешные изменения в нашей стране в области промышленных парков, свободных экономических зон, деятельности соответствующих государственных структур, "зеленых коридоров" на таможне, трудового и налогового законодательства на сегодняшний день повышают интерес не только для местных предпринимателей, но и за рубежом. Мы готовы оказать необходимую поддержку в этом направлении", - сказал министр.