Микаил Джаббаров: Один доллар ненефтяного экспорта из каждых четырех производится в промзонах

Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП по итогам 2021 года на уровне 4%.

Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП по итогам 2021 года на уровне 4%.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе презентации германо-азербайджанской торговой палатой ежегодного отчета "Иностранный бизнес в Азербайджане: деловой климат - обзор 2021".

"Восстановление экономики идет быстрее, чем мы ожидали. Мы прогнозировали 3,4%-ный рост годового ВВП на 2021 год, а наши международные партнеры не согласились - предполагали, что рост у нас составит 1,7%. Сейчас мы уже прогнозируем 4%-ный рост", - сказал министр, добавив, что не только темпы роста ВВП превзошли ожидания, но и ненефтяной экспорт Азербайджана соответствует цели диверсификации экономики.

По словам М.Джаббарова, рост ненефтяного экспорта составил более 30% в годовом исчислении. "Некоторое время назад мы прогнозировали, что впервые достигнем объема экспорта в 2 млрд долларов США, а теперь мы знаем, что мы превысим этот показатель. Частично это поддерживается благоприятной динамикой сырьевого экспорта и ценами на сырье. Но есть сырье, которое может быть подвергнуто дальнейшей переработке, а значит есть большой потенциал добавленной стоимости, особенно в производстве пластмасс и химических продуктов".

Как отметил министр, в центре внимания правительства находятся национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. Этот документ был одобрен президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года.

"В предстоящем году в центре внимания будут две вещи: качество и доступность государственных закупок и поощрение конкурентной среды", - сказал министр.

По его словам, Азербайджан переживает новую эпоху после освобождения и восстановления территорий."Наша заявленная цель - сделать так, чтобы качество жизни в Карабахе, в Восточном Зангезуре не только соответствовало тому, что мы имеем в остальной части страны, но и в некотором смысле устанавливаем новые стандарты: концепции "Зеленой энергии", "Умного города" и "Умной деревни". Поэтому я хотел бы использовать эту возможность, чтобы пригласить частных лиц для участия в реализации этих планов", - сказал М.Джаббаров.

Он напомнил, что Агдамский промышленный парк уже открыт для начала строительства, и в ближайшие недели ожидается открытие еще одной специализированной промышленной зоны.

"Агентство по развитию экономических зон открыто для поддержки и предоставления как можно большей информации о потенциальных возможностях. Чтобы продемонстрировать важность политики промышленных зон в Азербайджане, отмечу, что сегодня один доллар, заработанный на экспорте, из каждых четырех, получен за товары, произведенные в специальных промышленных зонах. Эти цифры быстро растут, а темпы роста выше, чем в ненефтяной промышленности в целом по стране. Темпы роста ненефтяной промышленности в последние годы составляют в среднем 15,1%", - сказал министр.