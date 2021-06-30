Микаил Джаббаров: Азербайджан успешно прошел испытание войной

Мы были участниками и свидетелями войны, которая длилась более 30 лет, и с успехом прошли испытания войной и сплоченностью общества.

Мы были участниками и свидетелями войны, которая длилась более 30 лет, и с успехом прошли испытания войной и сплоченностью общества.

Как сообщает Repot, об этом, выступая на презентации портала "Karabakh.Center", заявил председатель Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, одной из основных задач Фонда является восстановление разрушенного в Карабахе наследия: "Мы считаем, что деятельность фонда должна быть постоянной, а не временной. Мы должны работать не только на восстановление, но и на устойчивое развитие. К этому относится создание "зеленой инфраструктуры", "умных деревень и городов".

Министр также отметил, что презентуемый портал был создан при поддержке президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой: "Процесс не остановится на онлайн-презентациях. По мере возможности в связи с эпидемиологической ситуацией, он будет представлен в разных местах. Реставрационные работы будут непрерывными. Вы знаете, что сегодня реставрационные работы успешно продолжаются, в том числе и в нашей родной Шуше".