Назначен новый директор по развитию бизнеса Michelin в Азербайджане

Французская компания Michelin, один из лидеров в сфере производства шин, назначила Дмитрия Молоканова на должность генерального директора ООО «Мишлен Русская компания по производству шин».

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, на этом посту он будет также отвечать за развитие бизнеса группы Michelin в восточноевропейском регионе, в периметр которого помимо России входят еще 10 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Молоканов сменил на посту Камрана Воссуги (Kamran Vossoughi), занимавшего эту должность с сентября 2016 года и теперь возглавившего подразделение компании Michelin в Китае.

«Я искренне рад возможности возглавить команду Michelin в Восточно-Европейском регионе. Это большая честь и огромная ответственность: наши текущие результаты свидетельствуют о том, что мы являемся одним из самых динамично растущих и прибыльных регионов группы. Но мы не остановимся на достигнутом и продолжим усердно работать над укреплением наших позиций на рынке и предоставлении нашим клиентам высококачественных продуктов и решений. Для достижения новых успехов у нас есть все необходимое: огромный потенциал Восточно-Европейского рынка, стратегия с амбициозной целью, команда профессионалов с обширным опытом и глубокой экспертизой, сильный бренд с богатейшей историей, а также поддержка со стороны группы Michelin и ее заинтересованность в дальнейшем развитии компании в регионе», – отметил Молоканов.

Дмитрий Молоканов имеет 15-летний опыт работы в компании Michelin. Он присоединился к команде в 2005 году в качестве бренд-менеджера, отвечающего за бренды Michelin, BFGoodrich и Kleber. В течение следующих лет занимал различные позиции в продажах и маркетинге, работая в России и Франции на позициях руководителя отдела региональных продаж, менеджера по бизнес-сегменту, директора по маркетингу шин для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. С января 2018-го по май 2019 года Молоканов занимал должность коммерческого директора департамента продаж B2C.

Компания имеет производственные площадки в 17 странах мира на 68 заводах: Бразилия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Мексика, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Соединенное королевство, США, Таиланд и Франция.