Литовские СМИ: За последний год поток туристов в Азербайджан увеличился в несколько раз - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В литовском информационном портале slaptai.lt опубликована аналитическая статья журналиста Гинтараса Висоцкаса, связанная с туристическим потенциалом Азербайджана и Бакинским шопинг-фестивалем.

Report предлагает данную статью.

За последний год поток туристов в Азербайджан увеличился в несколько раз, что стало, пожалуй, одной из самых популярных тем для обсуждения.

К этой теме можно относиться по-разному, неоднозначно, но нельзя не согласиться, что подобный интерес к стране несет в себе большое количество плюсов, одним из которых в первую очередь, является развитие экономики, и в частности – ритейл сектора.

Особенно радует то, что растущий поток туристов стал поводом для магазинов брендовой одежды и аксессуаров снизить цены до уровня европейских, ведь первым делом туристы начинают сравнивать цены, и только затем принимают решение о покупке.

На стоимость товаров в брендовых магазинах также повлияла девальвация маната, в результате которой, цены в азербайджанских магазинах брендовый товаров в переводе в доллары и евро стали равны и даже ниже, чем в магазинах Дубая, Стамбула и Москвы.

Особенно выгодно делать покупки стало во время Бакинского шопинг-фестиваля, проходящего в период 10 апреля – 10 мая, благодаря которому цены на товары многих ведущих мировых брендов стали не только более привлекательными на специальных фестивальных скидках, но и однозначно выгоднее благодаря системе возврата НДС с суммы превышающей 100 АЗН.

Поэтому, хотелось бы рассказать заядлым шопоголикам о ряде причин, почему шопинг надо делать, не откладывая, именно сейчас, так как до конца фестиваля осталось всего чуть более недели, и не мешало бы поторопиться.

TaxFree – для местных граждан, только сейчас

Только в период фестиваля не только иностранные, но и местные граждане могут воспользоваться услугой TaxFree, то есть вернуть НДС со своих покупок на сумму свыше 100 манат. При дорогостоящей покупке сумма возврата НДС приятно отяжелит карман, но и при небольшой однозначно порадует.

Здесь следует знать, что на витринах и дверях магазинов, осуществляющих возврат НДС и присоединившихся к фестивалю, есть специальные стикеры в виде сумочки с надписью "Baku Shopping Festival – Tax Free".

Действительно выгодные цены

Время, когда цены в Баку были дороже, чем скажем в Европе, ушло в прошлое. Сегодня цены в манатах в магазинах Баку, подключенных к Фестивалю, в переводе на доллары и евро равнозначны европейским, и ниже, чем в дубайских, стамбульских и московских магазинах.

К примеру, кожаное платье, выставленное в бакинском магазине DIESEL в Port Baku Mall, стоит 1361 АЗН, в то время как в миланском магазине оно предлагается за 850 EUR (что в переводе на манаты делает около 1588 АЗН).

Платье Ralph Lauren в бакинском бутике стоит 439 АЗН, в то время как в Турции она стоит 945 TL (в манатах 452 АЗН), рубашка того же бренда в Баку стоит 185 АЗН, в то время как в Турции 425 TL (в манатах 203 АЗН).

А футболки DIESEL, которые в Баку стоят 79 АЗН и 95 АЗН, в миланском магазине 95 АЗН и 114 АЗН соответственно.

Если к этому добавить сумму, сэкономленную за счет TaxFree, вывод напрашивается сам собой – шопинг в Баку сейчас стал значительно выгоднее.

Внесезонные скидки

Практически все магазины, подключившиеся к Бакинскому шопинг-фестивалю, с полным списком которых можно ознакомится по адресу bakushopfest.com/ru/our-stores/ предлагают дополнительные внесезонные скидки от 10 до 30% на определенные категории товаров, что в сочетании с изначально хорошими ценами и услугой Tax Free, делает покупки еще более выгодными.

Судя по количеству пакетов в руках покупателей в молах, они уже успели оценить эту дополнительную возможность!

Ассортимент – лучший выбор в пик сезона

В пик сезона ассортимент моделей и размеров самый лучший, только в этот период можно найти все модели и все размеры. При этом выбор в бакинских магазинах ничуть не хуже европейского ассортимента.

Благодаря многолетнему стажу закупщики коллекционных моделей в Баку работают профессионально, полностью отражая все тренды и веяния мирового рынка.

Учитывая все эти моменты, сейчас, пожалуй, не только самое выгодное, но и самое приятное время для шопинга. Погода располагает, комфортная температура позволяет действительно насладиться шопингом, прогуливаясь от одного магазина к другому. И затем, не откладывая в дальний ящик, сразу же обновить свой образ – ведь весна в самом разгаре.

Главное поторопиться и успеть до конца фестиваля – до 10 мая!