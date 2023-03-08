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Латвия готова поделиться опытом с Азербайджаном в сфере производства оптических кабелей

Латвия готова поделиться опытом с Азербайджаном в сфере производства оптических кабелей Меморандум, который будет подписан между Латвийским Агентством инвестиций и развития и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) будет направлен на расширение торгово-экономических связей с Азербайджаном.
Бизнес
8 марта 2023 г. 18:38
Латвия готова поделиться опытом с Азербайджаном в сфере производства оптических кабелей

Меморандум, который будет подписан между Латвийским Агентством инвестиций и развития и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) будет направлен на расширение торгово-экономических связей с Азербайджаном.

Об этом Report заявил генеральный директор Агентства по инвестициям и развитию бизнеса Латвии Каспарс Розкалнс.

Он в основном охватит такие сферы, как строительство, умные города и биоэкономика.

“Латвия готова поделиться опытом с Азербайджаном в сфере производства оптических кабелей. Наша страна имеет одну быстрых интернетов в мире. Вся территория Латвии уже охвачена 4G интернетом. Наличие мобильного интернета избавляет нас от нужды в беспроводном интернете через WiFi и является важной частью цифровой реконструкции”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Latviya optik kabellərin istehsalında Azərbaycanla təcrübə mübadiləsi aparmağa hazırdır

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