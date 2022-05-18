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Контроль и оформление между BP и таможенными органами будут ускорены

Контроль и оформление между BP и таможенными органами будут ускорены Принимаются меры для более оперативного осуществления контроля и оформления между компанией ВР и таможенными органами.
Бизнес
18 мая 2022 г. 17:17
Контроль и оформление между BP и таможенными органами будут ускорены

Принимаются меры для более оперативного осуществления контроля и оформления между компанией ВР и таможенными органами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ведомства Сафар Мехтиев на встрече с делегацией, возглавляемой региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

“Проводимые сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева реформы в таможенных органах не только обеспечивают экономическую безопасность страны, но и способствуют улучшению предпринимательской среды и развитию бизнес-среды”, - сказал председатель Комитета.

Гостям также была продемонстрирована презентация, связанная с электронными информационными системами ГТК.

В конце встречи С.Мехдиев наградил Г.Джонса и вице-президента компании по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияра Асланбейли юбилейной медалью “30 лет Государственному таможенному комитету (1992-2022)”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBP ilə gömrük orqanları arasında nəzarət və rəsmiləşdirmə sürətləndiriləcək

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