Контроль и оформление между BP и таможенными органами будут ускорены

Принимаются меры для более оперативного осуществления контроля и оформления между компанией ВР и таможенными органами.

Принимаются меры для более оперативного осуществления контроля и оформления между компанией ВР и таможенными органами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ведомства Сафар Мехтиев на встрече с делегацией, возглавляемой региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

“Проводимые сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева реформы в таможенных органах не только обеспечивают экономическую безопасность страны, но и способствуют улучшению предпринимательской среды и развитию бизнес-среды”, - сказал председатель Комитета.

Гостям также была продемонстрирована презентация, связанная с электронными информационными системами ГТК.

В конце встречи С.Мехдиев наградил Г.Джонса и вице-президента компании по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияра Асланбейли юбилейной медалью “30 лет Государственному таможенному комитету (1992-2022)”.