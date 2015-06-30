Комиссия правительства России одобрила ратификацию соглашения с Азербайджаном о защите инвестиций

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект закона о ратификации азербайджано-российского межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ будет рассмотрен на заседании кабинета министров России.

Соглашение между правительствами России и Азербайджана о поощрении и взаимной защите инвестиций было подписано 29 сентября 2014 года в Астрахани.

Положения документа гарантируют защиту инвестиций от принудительного изъятия, конкретизируют механизмы защиты инвестиций от принудительного изъятия и возмещения ущерба. Предусматриваются меры судебной защиты прав инвесторов, процедуры разрешения инвестиционных споров, включая международный арбитраж. Гарантируется беспрепятственный перевод доходов и других платежей в связи с инвестициями.

"Ратификация Соглашения позволит создать необходимую нормативную правовую базу в сфере защиты взаимных инвестиций и разрешения инвестиционных споров, - подчеркнули в кабмине. - Вступление документа в силу обеспечит российским и азербайджанским инвесторам долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между странами".