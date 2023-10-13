Китайская компания может производить электробусы в Азербайджане

Обсуждено производство в Азербайджане электробусов совместно с китайской компанией Yutong.

Обсуждено производство в Азербайджане электробусов совместно с китайской компанией Yutong.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в социальных сетях.

“Мы встретились с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией компании Yutong по производству электробусов. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества, а также вопрос создания производственного предприятия в Азербайджане совместно с местными партнерами”, - говорится в публикации.