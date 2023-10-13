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Китайская компания может производить электробусы в Азербайджане

Китайская компания может производить электробусы в Азербайджане Обсуждено производство в Азербайджане электробусов совместно с китайской компанией Yutong.
Бизнес
13 октября 2023 г. 18:36
Китайская компания может производить электробусы в Азербайджане

Обсуждено производство в Азербайджане электробусов совместно с китайской компанией Yutong.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в социальных сетях.

“Мы встретились с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией компании Yutong по производству электробусов. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества, а также вопрос создания производственного предприятия в Азербайджане совместно с местными партнерами”, - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Çin şirkəti Azərbaycanda elektrikli avtobus istehsal edə bilər

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