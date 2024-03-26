Китай подал жалобу на США во Всемирную торговую организацию

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американского закона о снижении инфляции, который способствовал субсидированию производства электромобилей в США.

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американского закона о снижении инфляции, который способствовал субсидированию производства электромобилей в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство коммерции КНР.

"26 марта Китай прибегнул к механизму урегулирования споров ВТО из-за связанного с американским законом о снижении инфляции субсидирования транспортных средств на новых источниках энергии", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении на сайте министерства написано, что КНР намерена защитить интересы китайских автопроизводителей и обеспечить равные условия для мировой индустрии электромобилей.

Закон о снижении инфляции сформулировал "дискриминационную политику субсидирования новых энергетических транспортных средств", тем самым нарушив честную конкуренцию, заявило ведомство.