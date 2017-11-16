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    Картину да Винчи Спаситель мира продали на аукционе за $400 млн

    Работа была написана примерно в 1500 году

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордные $400 млн, итоговая стоимость работы составит около $450 млн.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

    На картине «Спаситель мира» изображён Иисус Христос в синих одеждах, в левой руке он держит стеклянный шар, правая поднята в знаке благословения.

    Работа была написана примерно в 1500 году.

    Отмечается, что «Спаситель мира» считалась последней картиной да Винчи, которая находилась в частной, а не в музейной коллекции.

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