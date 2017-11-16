Картину да Винчи Спаситель мира продали на аукционе за $400 млн

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордные $400 млн, итоговая стоимость работы составит около $450 млн.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

На картине «Спаситель мира» изображён Иисус Христос в синих одеждах, в левой руке он держит стеклянный шар, правая поднята в знаке благословения.

Работа была написана примерно в 1500 году.

Отмечается, что «Спаситель мира» считалась последней картиной да Винчи, которая находилась в частной, а не в музейной коллекции.