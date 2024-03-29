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Как новые требования к такси повлияют на азербайджанский авторынок?

Как новые требования к такси повлияют на азербайджанский авторынок? Накануне Кабинет Министров утвердил "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".
Бизнес
29 марта 2024 г. 16:55
Как новые требования к такси повлияют на азербайджанский авторынок?

Накануне Кабинет Министров утвердил "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках", согласно которым в Азербайджане с первого июля запретят предоставлять услуги такси на автомобилях старше 15 лет. Помимо этого, автомобили такси должны быть белого или красного цвета.

Это является серьезным сигналом для авторынка.

Ведь большая часть легковых автомобилей, используемых в качестве такси в стране, в том числе наиболее популярная модель Toyota Prius, выпущены до 2009 года, то есть более 15 лет назад. Уже наблюдается массовая продажа автомобилей этой марки. Вероятно, такая тенденция коснется и других марок транспортных средств, используемых в такси.

Report решил узнать мнение экспертов относительно влияния новых требований на авторынок.

По словам исполнительного директора Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана Эйюба Алиева, данное решение резко снизит цены на старые легковые автомобили: "Например, цена на Toyota Prius может упасть на 40-50%. Постепенно старые автомобили выйдут из обращения, а спрос на новые, особенно отечественного производства, увеличится. Это хорошо с точки зрения экологии, так как очень старые автомобили наносят большой вред окружающей среде".

Предприниматель Эльнар Рзазаде, занимающийся импортом автомобилей в Азербайджан, считает, что новые требования поспособствуют увеличению количества легковых автомобилей в стране.

"Автовладельцы начнут продавать по разумной цене не только старые, но и новые автомобили, если их цвет не белый и не красный. То есть старые автомобили в любом случае останутся в стране, а продавшие свои машины граждане начнут покупать новые, соответствующие требованиям. Это в итоге приведет к увеличению числа легковых автомобилей в Азербайджане", - считает Рзазаде.

Однако эксперт по авторынку Эльданиз Джафарлы считает, что решение правительства не окажет серьезного влияния на цены автомобилей, и пока рано говорить о понижении цен на рынке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksilərlə bağlı yeni tələb avtomobil bazarına necə təsir edəcək?

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