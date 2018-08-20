Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Истек срок действия третьего пакета финансовой помощи Греции.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, глава Еврогруппы Марио Чентеро заявил, что впервые с 2010 года Греция, благодаря введенным реформам и курсу экономии, обрела стабильность.

Как отметил Чентеро, процесс продлился значительно дольше, чем ожидалось, однако теперь греческая экономика растет, появляются финансовые излишки в бюджете и торговле, а также снижается безработица.

В дальнейшем правительство Алексиса Ципраса намерено самостоятельно привлекать средства на рынках капитала.