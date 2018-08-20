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    Истек срок действия третьего пакета финансовой помощи Греции

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Истек срок действия третьего пакета финансовой помощи Греции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, глава Еврогруппы Марио Чентеро заявил, что впервые с 2010 года Греция, благодаря введенным реформам и курсу экономии, обрела стабильность. 

    Как отметил Чентеро, процесс продлился значительно дольше, чем ожидалось, однако теперь греческая экономика растет, появляются финансовые излишки в бюджете и торговле, а также снижается безработица.

    В дальнейшем правительство Алексиса Ципраса намерено самостоятельно привлекать средства на рынках капитала.

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