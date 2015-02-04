Иранский министр: Отношения между Ираном и Азербайджаном вступили в новую эру

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Экономические и политические отношения между Азербайджаном и Ираном за последние годы серьезно укрепились"

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал на пресс-конференции в Тегеране министр экономики и финансов Ирана Али Тайебниа, комментируя итоги визита в Азербайджан 26 и 27 января.

По его словам, на встречах с официальными лицами Азербайджана обсуждались вопросы реализации совместных экономических проектов.

Министр также добавил, что отношения между Ираном и Азербайджаном вступили в новую эру: "На этом этапе будет обеспечено двустороннее сотрудничество в ряде сфер. Это обеспечит мир и стабильность в регионе".

А.Тайебниа сказал, что в ходе визита также обсуждались перспективы вложения инвестиций в экономики двух стран: "В Иране есть ряд экономических зон и азербайджанские бизнесмены могут вложить туда инвестиции".