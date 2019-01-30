Ильхам Алиев: "В течение 15 лет мы предприняли важные шаги, связанные с улучшением бизнес-среды"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "В течение 15 лет мы предприняли важные шаги, связанные с улучшением бизнес-среды".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

"В течение 15 лет мы предприняли важные шаги, связанные с улучшением бизнес-среды, оказали большую поддержку развитию предпринимательства. Только размер кредитов, предоставленных предпринимателям на льготных условиях, превысил 2 миллиарда манатов. Отрадно, что из государственного бюджета был выделен лишь один миллиард из этой суммы. Остальная часть, превышающая миллиард манатов, предоставлена в виде кредитов за счет выданных и уже погашенных кредитов. Таким образом, мы создали достаточно крупный финансовый ресурс. Это позволяет нам сократить нагрузку государственного бюджета и оказывать в дальнейшем предпринимателям финансовую поддержку на льготных условиях", - сказал Президент Азербайджана.

"В последнее время широкий размах получило начало деятельности промышленных парков. Сейчас данный процесс идет в нескольких городах, в промышленных парках у нас 67 резидентов. Из них 40 уже функционируют.

Создание агропарков можно расценивать как очень позитивный факт. Программа предусматривает создание 51 агропарка. Из них 17 функционируют. В результате ввода в действие остальных агропарков будут созданы новые рабочие места в регионах, а также еще более возрастут производство и экспорт нашей сельскохозяйственной продукции.

За эти годы мы превратились в космическое государство. Это тоже источник нашей гордости. У нас уже три спутника. Азербайджан является одной из немногих стран, вступивших в космический клуб. Это – и инновация, и бизнес, и современность. Что касается инноваций, то сегодня существует бренд «ASAN xidmət», известный в мире как продукт Азербайджана. Его создали мы, это – наш внутренний интеллектуальный продукт и выражение нашей воли. Сегодня «ASAN xidmət» функционирует в нескольких странах, и число стран, применяющих данную систему, растет. В нашей стране создано пятнадцать центров «ASAN xidmət». До конца нынешнего года их число достигнет 20-ти. В эти центры поступило более 26 миллионов обращений. Коэффициент одобрения населением составляет около 100 процентов. В «ASAN xidmət» оказывают более двухсот услуг, абсолютно прозрачно и без всяких нарушений. Эта сфера, как вы знаете, всегда вызывала большую озабоченность. Граждане справедливо жаловались. Сейчас жалоб нет, создание и успешная деятельность «ASAN xidmət» отражают нашу политику. В Азербайджане все должно быть прозрачным, все должно быть в рамках закона. Это еще раз показывает, что служение гражданам – одна из основных задач нашей политики", - заявил Президент Ильхам Алиев.