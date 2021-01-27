Хлеб для сети McDonalds в Азербайджане будут привозить из Грузии

В Тбилиси будет построен новый современный завод хлебобулочных изделий для американской компании McDonalds

В Тбилиси будет построен новый современный завод хлебобулочных изделий для американской компании McDonalds.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью телеканалу Formula сказал основатель компании McDonalds Грузия Тимур Чкони.

По его словам, предприятие откроется в конце следующего месяца или в начале марта: “В завод, который станет четвертым в мире, принадлежащим McDonalds, будет инвестировано около 6 миллионов евро“.

Бизнесмен отметил, что продукция будет направлена на экспорт: "В первую очередь она будет экспортироваться в Азербайджан, где есть 22 ресторана McDonalds. Возможна доставка продукции и в южную часть России".