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Хлеб для сети McDonalds в Азербайджане будут привозить из Грузии

Хлеб для сети McDonalds в Азербайджане будут привозить из Грузии В Тбилиси будет построен новый современный завод хлебобулочных изделий для американской компании McDonalds
Бизнес
27 января 2021 г. 12:54
Хлеб для сети McDonalds в Азербайджане будут привозить из Грузии

В Тбилиси будет построен новый современный завод хлебобулочных изделий для американской компании McDonalds.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью телеканалу Formula сказал основатель компании McDonalds Грузия Тимур Чкони.

По его словам, предприятие откроется в конце следующего месяца или в начале марта: “В завод, который станет четвертым в мире, принадлежащим McDonalds, будет инвестировано около 6 миллионов евро“.

Бизнесмен отметил, что продукция будет направлена на экспорт: "В первую очередь она будет экспортироваться в Азербайджан, где есть 22 ресторана McDonalds. Возможна доставка продукции и в южную часть России".

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Версия на английском языке Azerbaijan to import McDonald’s burger buns from Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı “McDonalds”lar üçün çörək Gürcüstandan gətiriləcək

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