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Госкомтаможня Азербайджана отменила уступки для заказывающих товары из-за рубежа

Госкомтаможня Азербайджана отменила уступки для заказывающих товары из-за рубежа Неисправность в работе приложения "Smart Customs" Государственного таможенного комитета и портала e.customs.gov.az с сегодняшнего дня устранена.
Бизнес
1 февраля 2021 г. 18:41
Госкомтаможня Азербайджана отменила уступки для заказывающих товары из-за рубежа
Report

Неисправность в работе приложения "Smart Customs" Государственного таможенного комитета и портала e.customs.gov.az с сегодняшнего дня устранена.

Как сообщили Report в ГТК, клиенты почтовых и курьерских компаний, которые заказывают товары из-за рубежа, должны задекларировать товары.

С этой целью комитет направил уведомления всем компаниям-перевозчикам для информирования своих клиентов.

Мобильное приложение "Smart Customs" и портал e.customs.gov.az должен был быть запущен с 1 января этого года, но вопрос был отложен из-за технических неполадок. Согласно новым правилам, посылки, не заявленные в этом приложении и на портале, запрещены к ввозу в страну.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsi xaricdən mal gətirənlər üçün güzəştləri ləğv edib

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