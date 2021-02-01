Госкомтаможня Азербайджана отменила уступки для заказывающих товары из-за рубежа

Неисправность в работе приложения "Smart Customs" Государственного таможенного комитета и портала e.customs.gov.az с сегодняшнего дня устранена.

Неисправность в работе приложения "Smart Customs" Государственного таможенного комитета и портала e.customs.gov.az с сегодняшнего дня устранена.

Как сообщили Report в ГТК, клиенты почтовых и курьерских компаний, которые заказывают товары из-за рубежа, должны задекларировать товары.

С этой целью комитет направил уведомления всем компаниям-перевозчикам для информирования своих клиентов.

Мобильное приложение "Smart Customs" и портал e.customs.gov.az должен был быть запущен с 1 января этого года, но вопрос был отложен из-за технических неполадок. Согласно новым правилам, посылки, не заявленные в этом приложении и на портале, запрещены к ввозу в страну.