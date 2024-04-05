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Гошгар Тахмазли: В Азербайджане приостановлена деятельность 4 продовольственных рынков

Гошгар Тахмазли: В Азербайджане приостановлена деятельность 4 продовольственных рынков Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверки в 83 действующих в Азербайджане продовольственных рынках, по результатам мониторингов деятельность четырех из них была приостановлена.
Бизнес
5 апреля 2024 г. 13:51
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане приостановлена деятельность 4 продовольственных рынков

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверки в 83 действующих в стране продовольственных рынках, по результатам мониторингов деятельность четырех из них была приостановлена.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Агентства Гошгар Тахмазли.

По его словам, ситуация на продовольственных рынках Азербайджана не радужная: "Хотел бы напомнить всем хозяйствующим субъектам на рынках сбыта животных и продовольственных рынках, что их деятельность напрямую связана со здоровьем населения. Поэтому они должны соблюдать требования законодательства. В противном случае в отношении них будут предприняты административные или ограничительные меры".

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Версия на английском языке Goshgar Tahmazli: Operation of 4 food markets suspended in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qoşqar Təhməzli: "Azərbaycanda 4 ərzaq bazarının fəaliyyəti dayandırılıb"

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