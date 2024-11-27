Госcлужба объявила итоги 10-месячной деятельности

За январь-октябрь этого года Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики рассмотрела 146 обращений, связанных с ограничением конкуренции в результате злоупотребления доминирующим положением.

За январь-октябрь этого года Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики рассмотрела 146 обращений, связанных с ограничением конкуренции в результате злоупотребления доминирующим положением.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу, 87 из них были удовлетворены.

Также были удовлетворены 16 из 21 обращения по применению антидемпинговых, компенсационных и защитных мер, 33 из 61 обращения по операциям экономической концентрации, 28 из 48 обращений по контролю за соблюдением конкурентного законодательства.

За январь-октябрь было удовлетворено 58 из 98 обращений по незаконному распространению рекламы.

За 10 месяцев рассмотрено 1 156 обращений, связанных с услугами субъектов естественных монополий. Из них 292 были удовлетворены, по 550 - даны разъяснения и рекомендации, а 28 направлены в соответствующие органы для дальнейшего рассмотрения.