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Глава ТПП РФ: Российский бизнес может внести свой вклад в развитие Карабаха 

Глава ТПП РФ: Российский бизнес может внести свой вклад в развитие Карабаха  Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Россий Сергей Катырин
Бизнес
13 марта 2021 г. 16:15
Глава ТПП РФ: Российский бизнес может внести свой вклад в развитие Карабаха 

"Азербайджан играет важную роль с точки зрения и товарооборота, и взаимоотношений с другими странами и занимает достойнейшее место в семье СНГ. У России с Азербайджаном особые отношения. Это наш партнер, к которому мы относимся всегда с огромным уважением и интересом".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Россий Сергей Катырин.

Комментируя перспективы инвестирования и развития бизнеса в Карабахе, Катырин отметил, что "в Карабахе на данном этапе достаточно много свободных ниш, поэтому будет много и тех, кто хочет их заполнить. Российский бизнес также не исключение в данном вопросе".

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Версия на английском языке Head of Russian Chamber of Commerce: Russian business can contribute to development of Karabakh

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